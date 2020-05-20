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Зеленский рассказал, за что может распустить Раду

Среда, 20 мая 2020, 11:51

Президент Владимир Зеленский распустит парламент, если народные депутаты от "Слуги народа" перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы какой-то коммерческой группы влияния на власть.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая в Киеве

Прямая речь: "Что касается роспуска. Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, я буду поддерживать партию "СН", не просто партию, а именно тот состав партии, монобольшинства, потому что они выполняют свою работу.

Как только они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, я в то же время – не думая даже ни о чем – буду распускать парламент".

Детали: Зеленский добавил, что пока нардепы выполняют взятые на себя обещания. В частности, они поддерживали и "банковский закон очень важный, и земельную реформу, и импичмент президента, и неприкосновенность" – все, что было записано в предвыборной программе. 

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийВерховная РадаСлуга народа


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