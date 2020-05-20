Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал, за что может распустить Раду и кого поддержит на мэра Киева

Среда, 20 мая 2020, 11:51
Зеленский рассказал, за что может распустить Раду и кого поддержит на мэра Киева
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский распустит парламент, если народные депутаты от "Слуги народа" перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы какой-то коммерческой группы влияния на власть.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая в Киеве

Прямая речь: "Что касается роспуска. Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, я буду поддерживать партию "СН", не просто партию, а именно тот состав партии, монобольшинства, потому что они выполняют свою работу.

Как только они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, я в то же время – не думая даже ни о чем – буду распускать парламент".

Детали: Зеленский добавил, что пока нардепы выполняют взятые на себя обещания. В частности, они поддерживали и "банковский закон очень важный, и земельную реформу, и импичмент президента, и неприкосновенность" – все, что было записано в предвыборной программе. 

Президент также заявил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать кандидата от "Слуги народа".

Прямая речь: "Я в Киеве буду поддерживать, честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет ли праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "СН", я имею в виду те, кто являются депутатами, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции партии. Но кто будет лучше, того я поддержу".

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийВерховная РадаСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Зеленский
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: