Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту

Середа, 20 травня 2020, 12:09
Соціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту

У партії "Слуга народу" майже вдвічі більше підтримки населення, ніж у наступної в рейтингу "Опозиційної платформи – За життя", далі ідуть "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Джерело: результати опитування КМІС

Деталі: Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в середині травня, то за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення (відсотки тих, хто визначився):

  • 31,2%  проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 14,8% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 3,9% – за "Партію Шарія",
  • 3,6% – за партію "Голос",
  • 3,5% – за партію "Сила і Честь",
  • 3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,8% – за партію "Громадянська позиція",
  • 2,7% – за партію "Опозиційний блок",
  • 2% – за партію "Свобода",
  • 2,6% - за партію "Українська стратегія"
  • за інші партії – загалом  2,4%.

Якщо запитати усіх, і хто визначився, і не визначився, то результат такий:

  • 16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 8% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 2,1% – за "Партію Шарія",
  • 2% – за партію "Голос",
  • 1,9% – за партію "Сила і Честь",
  • 1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 1,6% – за партію "Свобода",
  • 1,5% – за партію "Громадянська позиція",
  • 1,4% – за партію "Опозиційний блок",
  • 1,4% – за партію "Українська стратегія",
  • за інші партії – загалом 1,5%,
  • 1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 17,5% – не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,7% – відмовилися відповідати на запитання,
  • 26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.
 

Опитування проведене з 14 по 17 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: партіїВерховна Радаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
партії
Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"
Останні новини
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
Усі новини...
Реклама: