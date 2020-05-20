Соціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту
У партії "Слуга народу" майже вдвічі більше підтримки населення, ніж у наступної в рейтингу "Опозиційної платформи – За життя", далі ідуть "Європейська солідарність" і "Батьківщина".
Джерело: результати опитування КМІС
Деталі: Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в середині травня, то за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення (відсотки тих, хто визначився):
- 31,2% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
- 14,8% – за партію "Європейська Солідарність",
- 8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 3,9% – за "Партію Шарія",
- 3,6% – за партію "Голос",
- 3,5% – за партію "Сила і Честь",
- 3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 2,8% – за партію "Громадянська позиція",
- 2,7% – за партію "Опозиційний блок",
- 2% – за партію "Свобода",
- 2,6% - за партію "Українська стратегія"
- за інші партії – загалом 2,4%.
Якщо запитати усіх, і хто визначився, і не визначився, то результат такий:
- 16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
- 8% – за партію "Європейська Солідарність",
- 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 2,1% – за "Партію Шарія",
- 2% – за партію "Голос",
- 1,9% – за партію "Сила і Честь",
- 1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 1,6% – за партію "Свобода",
- 1,5% – за партію "Громадянська позиція",
- 1,4% – за партію "Опозиційний блок",
- 1,4% – за партію "Українська стратегія",
- за інші партії – загалом 1,5%,
- 1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
- 17,5% – не визначилися, за кого голосувати,
- 1,7% – відмовилися відповідати на запитання,
- 26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.
Опитування проведене з 14 по 17 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.