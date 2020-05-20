Соціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту

У партії "Слуга народу" майже вдвічі більше підтримки населення, ніж у наступної в рейтингу "Опозиційної платформи – За життя", далі ідуть "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Джерело: результати опитування КМІС

Деталі: Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в середині травня, то за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення (відсотки тих, хто визначився):

31,2% проголосували б за партію "Слуга народу",

17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",

14,8% – за партію "Європейська Солідарність",

8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

3,9% – за "Партію Шарія",

3,6% – за партію "Голос",

3,5% – за партію "Сила і Честь",

3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,8% – за партію "Громадянська позиція",

2,7% – за партію "Опозиційний блок",

2% – за партію "Свобода",

2,6% - за партію "Українська стратегія"

за інші партії – загалом 2,4%.

Якщо запитати усіх, і хто визначився, і не визначився, то результат такий:

16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",

9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",

8% – за партію "Європейська Солідарність",

4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

2,1% – за "Партію Шарія",

2% – за партію "Голос",

1,9% – за партію "Сила і Честь",

1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,6% – за партію "Свобода",

1,5% – за партію "Громадянська позиція",

1,4% – за партію "Опозиційний блок",

1,4% – за партію "Українська стратегія",

за інші партії – загалом 1,5%,

1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

17,5% – не визначилися, за кого голосувати,

1,7% – відмовилися відповідати на запитання,

26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Опитування проведене з 14 по 17 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.