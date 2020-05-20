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Соціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту

Середа, 20 травня 2020, 12:09

У партії "Слуга народу" майже вдвічі більше підтримки населення, ніж у наступної в рейтингу "Опозиційної платформи – За життя", далі ідуть "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Джерело: результати опитування КМІС

Деталі: Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в середині травня, то за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення (відсотки тих, хто визначився):

  • 31,2%  проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 14,8% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 3,9% – за "Партію Шарія",
  • 3,6% – за партію "Голос",
  • 3,5% – за партію "Сила і Честь",
  • 3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,8% – за партію "Громадянська позиція",
  • 2,7% – за партію "Опозиційний блок",
  • 2% – за партію "Свобода",
  • 2,6% - за партію "Українська стратегія"
  • за інші партії – загалом  2,4%.

Якщо запитати усіх, і хто визначився, і не визначився, то результат такий:

  • 16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 8% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 2,1% – за "Партію Шарія",
  • 2% – за партію "Голос",
  • 1,9% – за партію "Сила і Честь",
  • 1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 1,6% – за партію "Свобода",
  • 1,5% – за партію "Громадянська позиція",
  • 1,4% – за партію "Опозиційний блок",
  • 1,4% – за партію "Українська стратегія",
  • за інші партії – загалом 1,5%,
  • 1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 17,5% – не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,7% – відмовилися відповідати на запитання,
  • 26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.
 

Опитування проведене з 14 по 17 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Українська правда
Теми: партіїВерховна Радаопитування


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