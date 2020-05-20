Социологи обновили рейтинг партий: лидер намного опережает остальных

У партии "Слуга народа" почти вдвое больше поддержки населения, чем у следующей в рейтинге "Оппозиционной платформы - За жизнь", далее идут "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Источник: результаты опроса КМИС

Детали: Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения (проценты тех, кто определился):

31,2% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",

14,8% - за партию "Европейская солидарность",

8,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

3,9% - за Партию Шария,

3,6% - за партию "Голос",

3,5% - за партию "Сила и Честь",

3,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,8% - за партию "Гражданская позиция",

2,7% - за партию "Оппозиционный блок",

2% - за партию "Свобода",

2,6% - за партию "Украинская стратегия"

за другие партии - всего 2,4%.

Если спросить всех, и тех, кто определился, и тех, кто не определился, то результат таков:

16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

9,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",

8% - за партию "Европейская солидарность",

4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

2,1% - за Партию Шария,

2% - за партию "Голос",

1,9% - за партию "Сила и честь",

1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,6% - за партию "Свобода",

1,5% - за партию "Гражданская позиция",

1,4% - за партию "Оппозиционный блок",

1,4% - за партию "Украинская стратегия",

за другие партии - всего 1,5%,

1,1% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

17,5% - не определились, за кого голосовать,

1,7% - отказались отвечать на вопрос,

26% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Опрос проведен с 14 по 17 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.