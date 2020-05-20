Социологи обновили рейтинг партий: лидер намного опережает остальных
У партии "Слуга народа" почти вдвое больше поддержки населения, чем у следующей в рейтинге "Оппозиционной платформы - За жизнь", далее идут "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Источник: результаты опроса КМИС
Детали: Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения (проценты тех, кто определился):
- 31,2% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
- 17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",
- 14,8% - за партию "Европейская солидарность",
- 8,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
- 3,9% - за Партию Шария,
- 3,6% - за партию "Голос",
- 3,5% - за партию "Сила и Честь",
- 3,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 2,8% - за партию "Гражданская позиция",
- 2,7% - за партию "Оппозиционный блок",
- 2% - за партию "Свобода",
- 2,6% - за партию "Украинская стратегия"
- за другие партии - всего 2,4%.
Если спросить всех, и тех, кто определился, и тех, кто не определился, то результат таков:
- 16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
- 9,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",
- 8% - за партию "Европейская солидарность",
- 4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
- 2,1% - за Партию Шария,
- 2% - за партию "Голос",
- 1,9% - за партию "Сила и честь",
- 1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 1,6% - за партию "Свобода",
- 1,5% - за партию "Гражданская позиция",
- 1,4% - за партию "Оппозиционный блок",
- 1,4% - за партию "Украинская стратегия",
- за другие партии - всего 1,5%,
- 1,1% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 17,5% - не определились, за кого голосовать,
- 1,7% - отказались отвечать на вопрос,
- 26% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
Опрос проведен с 14 по 17 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.
В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.