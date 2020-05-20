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Социологи обновили рейтинг партий: лидер намного опережает остальных

Среда, 20 мая 2020, 12:09

У партии "Слуга народа" почти вдвое больше поддержки населения, чем у следующей в рейтинге "Оппозиционной платформы - За жизнь", далее идут "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Источник: результаты опроса КМИС

Детали: Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения (проценты тех, кто определился):

  • 31,2% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",
  • 14,8% - за партию "Европейская солидарность",
  • 8,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  • 3,9% - за Партию Шария,
  • 3,6% - за партию "Голос",
  • 3,5% - за партию "Сила и Честь",
  • 3,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 2,8% - за партию "Гражданская позиция",
  • 2,7% - за партию "Оппозиционный блок",
  • 2% - за партию "Свобода",
  • 2,6% - за партию "Украинская стратегия"
  • за другие партии - всего 2,4%.

Если спросить всех, и тех, кто определился, и тех, кто не определился, то результат таков:

  • 16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 9,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",
  • 8% - за партию "Европейская солидарность",
  • 4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  • 2,1% - за Партию Шария,
  • 2% - за партию "Голос",
  • 1,9% - за партию "Сила и честь",
  • 1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 1,6% - за партию "Свобода",
  • 1,5% - за партию "Гражданская позиция",
  • 1,4% - за партию "Оппозиционный блок",
  • 1,4% - за партию "Украинская стратегия",
  • за другие партии - всего 1,5%,
  • 1,1% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 17,5% - не определились, за кого голосовать,
  • 1,7% - отказались отвечать на вопрос,
  • 26% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
 

Опрос проведен с 14 по 17 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Украинская правда
Темы: партииВерховная Радаопрос


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