Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Социологи обновили рейтинг партий: лидер намного опережает остальных

Среда, 20 мая 2020, 12:09
Социологи обновили рейтинг партий: лидер намного опережает остальных

У партии "Слуга народа" почти вдвое больше поддержки населения, чем у следующей в рейтинге "Оппозиционной платформы - За жизнь", далее идут "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Источник: результаты опроса КМИС

Детали: Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения (проценты тех, кто определился):

  • 31,2% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",
  • 14,8% - за партию "Европейская солидарность",
  • 8,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  • 3,9% - за Партию Шария,
  • 3,6% - за партию "Голос",
  • 3,5% - за партию "Сила и Честь",
  • 3,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 2,8% - за партию "Гражданская позиция",
  • 2,7% - за партию "Оппозиционный блок",
  • 2% - за партию "Свобода",
  • 2,6% - за партию "Украинская стратегия"
  • за другие партии - всего 2,4%.

Если спросить всех, и тех, кто определился, и тех, кто не определился, то результат таков:

  • 16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 9,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",
  • 8% - за партию "Европейская солидарность",
  • 4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  • 2,1% - за Партию Шария,
  • 2% - за партию "Голос",
  • 1,9% - за партию "Сила и честь",
  • 1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 1,6% - за партию "Свобода",
  • 1,5% - за партию "Гражданская позиция",
  • 1,4% - за партию "Оппозиционный блок",
  • 1,4% - за партию "Украинская стратегия",
  • за другие партии - всего 1,5%,
  • 1,1% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 17,5% - не определились, за кого голосовать,
  • 1,7% - отказались отвечать на вопрос,
  • 26% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
 

Опрос проведен с 14 по 17 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Украинская правда
Темы: партииВерховная Радаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
партии
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Шольц прокомментировал высокие рейтинги "Альтернативы для Германии"
Президент Грузии ветировала изменения в избирательный кодекс, которые увеличат влияние партии власти
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: