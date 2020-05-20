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Коронавірус у Києві: за добу плюс півсотні хворих, двоє померли

Середа, 20 травня 2020, 12:11
Коронавірус у Києві: за добу плюс півсотні хворих, двоє померли

За минулу добу у столиці підтвердили захворювання на коронавірус ще в 51 людини, двоє пацієнтів померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 51 людину. Серед них – 8 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей. Усього за цей час – 54 летальних випадки. На сьогодні в Києві вже 2410 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

 

Деталі: За минулу добу в Києві захворіли: 25 жінок віком від 22 до 75 років та 3 дiвчинки – дев'яти, дванадцяти і шістнадцяти  років. А також 19 чоловікiв від 19 до 77 років і чотири хлопчика – від 8 місяців до 12 рокiв.

 До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

 За словами Кличка, найбільше випадків за минулу добу виявили в Деснянському районі – 13 хворих. У Подільському – 6, та по 5 випадків у Святошинському і Дарницькому районах столиці.

Одужалала за минулу добу 21 людина. Усього від коронавірусу вилікувалися 306 мешканців столиці.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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