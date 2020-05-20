Коронавирус в Киеве: за сутки плюс полсотни больных, двое умерли

За минувшие сутки в столице подтвердили заболевания коронавирус еще у 51 человека, двое пациентов умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 51 человека. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 54 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: За минувшие сутки в Киеве заболели: 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 3 девочки - девяти, двенадцати и шестнадцати лет. А также 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от 8 месяцев до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 13 больных. В Подольском - 6, и по 5 случаев в Святошинском и Дарницком районах столицы.

Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.