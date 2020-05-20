Кличко розповів ще про три осередки коронавірусу в Києві: гуртожитки і дитячий центр

Осередки захворювання на коронавірус зафіксували ще в двох гуртожитках Києва та в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Щодо осередків, виявлених у столиці минулої доби. Спалахи захворювання зафіксували ще в двох гуртожитках міста. Один на вулиці Серповій. Другий – на вулиці Михайла Бойчука".

Деталі: У гуртожитку на вулиці Серповій мешкають 340 осіб. Серед яких виявили трьох інфікованих і 7 контактних осіб. У гуртожитку на вулиці Михайла Бойчука мешкають 55 людей. Там виявили двох хворих, їх госпіталізували. А також - 10 контактних осіб.

Мер Києва повідомив, що гуртожитки закрили на карантин. Мешканцям надали медичний супровід. Щодня – двічі на день – відбувається дезинфекція в приміщеннях гуртожитків.

Пряма мова: "Також осередок захворювання виявили в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 – на вулиці Маяковського. Там захворіла медсестра. Серед контактних осіб - 38 людей з числа персоналу та 62 дитини. Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин".