Кличко рассказал еще о трех очагах коронавируса в Киеве: общежития и детский центр
Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в Центре социально-психологической реабилитации детей №1.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции
Прямая речь: "Относительно очагов, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксированы еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука".
Детали: В общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также - 10 контактных лиц.
Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий.
Прямая речь: "Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин".