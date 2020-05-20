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Зеленський пообіцяв боротися за "Мінськ" до кінця

Середа, 20 травня 2020, 12:24

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "боротися за "Мінськ" до кінця", підкреслюючи, що до мінських угод прив’язані міжнародні санкції. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів під час пресконференції у Києві у середу, 20 травня. 

"З точки зору Мінська і цього треку: будемо боротися до кінця", - сказав президент. 

Він наголосив, що до мінських угод прив’язані санкції проти РФ, тому Україна "продовжить боротися". 

"Ви знаєте прекрасно, що їх (санкції - Ред.) всі хочуть зняти. І не тільки Росія, а й багато європейських країн. Я розумію, що і вони економічно страждають через ці санкції. Але, як я вам і казав, ми будемо боротися", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що дав рік, аби здійснити прорив у переговорному процесі з РФ. 

"Через коронавірус трішки загальмований цей процес, тому я даю собі ще декілька місяців, щоб все ж таки дотиснути, і ми змогли знайти дипломатичний вихід з цієї ситуації згідно з мінськими домовленостями", - підкреслив Зеленський.

За його словами, якщо мінський процес зазнає невдачі, то в нього є і ""план B", і "план C",  але йому б не хотілося їх застосовувати. 

Зеленський підкреслив, що попри різну оцінку в суспільстві його прямих переговорів з Путіним вони є необхідними. "Я впевнений, що ми повинні це робити… Є деякі речі, які ти можеш зрозуміти, коли ти тільки сам на сам. І є деякі відповіді, які ти можеш і хочеш почути, коли ти сам на сам", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський також розповів, чого чекає від змін у Мінському форматі.

Він також розказав, що представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма звертався до нього  з проханням припинити свою участь у ТКГ.

Теми: ЗеленськийМінські угоди


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