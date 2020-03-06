Зеленський встановив дедлайн для переговорів з Путіним – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський готовий вийти з переговорів із Росією через рік, якщо не буде прогресу з президентом РФ.
Джерело: Інтерв’ю Зеленського The Guardian
Деталі: В інтерв’ю Зеленський каже, що після першої зустрічі з Путіним на саміті в Нормандії у грудні він встановив дедлайн в один рік, щоб здійснити прорив.
За його словами уряд може протягом року готувати угоду, але не довше. Також він розповів, що має "два-три плани", в разі відмови від переговорів з РФ, але не став їх деталізувати.
Пряма мова Зеленського: "Я не дам своїх п’яти років, які мені дав український народ, працювати по Мінську п’ять років. Я цього не буду робити".
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Передісторія:
- 14 лютого Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, на якій обговорив наступну зустріч.
- Під час першої зустрічі сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.