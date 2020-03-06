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Зеленський встановив дедлайн для переговорів з Путіним – ЗМІ

П'ятниця, 6 березня 2020, 17:33
Зеленський встановив дедлайн для переговорів з Путіним – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський готовий вийти з переговорів із Росією через рік, якщо не буде прогресу з президентом РФ.

Джерело: Інтерв’ю Зеленського The Guardian

Деталі: В інтерв’ю Зеленський каже, що після першої зустрічі з Путіним на саміті в Нормандії у грудні він встановив дедлайн в один рік, щоб здійснити прорив.

За його словами, влада може протягом року готувати угоду, але не довше. Також він розповів, що має "два-три плани", в разі відмови від переговорів з РФ, але не став їх деталізувати.

Пряма мова Зеленського: "Я не дам своїх п’яти років, які мені дав український народ, працювати по Мінську п’ять років. Я цього не буду робити".

Знати більше: Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі

Передісторія:

  • 14 лютого Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, на якій обговорив наступну зустріч.
  • Під час першої зустрічі сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутін
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