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Президент: Поки зауважень до Шмигаля немає

Середа, 20 травня 2020, 12:29
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що за 2 перші місяці роботи нового уряду, зауважень до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля він не має.

Джерело: Зеленський на пресконференції 20 травня у Києві

Пряма мова: "Поки що у мене особисто – пройшло тільки 2 місяці – зауважень до Шмигаля немає. Ми боремося разом з COVID-19, і я бачу, що ми як мінімум майстри спорту по боротьбі з COVID-19.

Ми одні з найкращих згідно зі статистикою, бо вчасно все зробили і зроби правильно – не чекали всіх контрактів від МОЗ, наповнювали як могли всі мережі і лікарні. І бізнесу вдячний, що допомогли, і всім вдячний".

Деталі: Щоб робити висновки про те, як уряд і президент впорались з серйозною кризою, Зеленський порадив подивитися на статистику смертності в Україні за березень-квітень 2019 року і за цей же час у 2020 році. За словами президента, попри коронавірус, смертність у 2020 році на тисячу людей нижча, ніж у 2019 році, і це свідчить, що "у нас не дуже поганий уряд".

Він також додав, що не можна зробити так, щоб уряд був стабільний, бо і в світі немає стабільності, а є криза.    

У випадку, якщо якогось міністра спіймали на корупції, Зеленський радить звільняти таких людей доти, доки не вдасться повністю очистити Кабмін.

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийШмигаль Кабінет міністрів


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