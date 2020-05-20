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Президент: Пока замечаний к Шмыгалю нет

Среда, 20 мая 2020, 12:29
Президент: Пока замечаний к Шмыгалю нет
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что за 2 первых месяца работы нового правительства, замечаний к премьер-министру Денису Шмыгалю у него нет.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая в Киеве

Прямая речь: "Пока у меня лично – прошло только 2 месяца – замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с COVID-19, и я вижу, что мы как минимум мастера спорта по борьбе с COVID-19.

Мы одни из лучших согласно статистике, потому что вовремя все сделали и сделай правильно – не ожидали всех контрактов от Минздрава, наполняли как могли все сети и больницы. И бизнесу благодарен, что помогли, и всем благодарен".

Детали: Чтобы делать выводы о том, как правительство и президент справились с серьезным кризисом, Зеленский посоветовал посмотреть на статистику смертности в Украине за март-апрель 2019 года и за это же время в 2020 году. По словам президента, несмотря на коронавирус, смертность в 2020 году на тысячу человек ниже, чем в 2019 году, и это свидетельствует, что "у нас не очень плохое правительство".

Он также добавил, что нельзя сделать так, чтобы правительство было стабильное, потому что и в мире нет стабильности, а есть кризис.

В случае, если какого-то министра поймали на коррупции, Зеленский советует увольнять людей до тех пор, пока не удастся полностью очистить Кабмин.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийШмыгальКабинет министров
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