Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про реформу СБУ, розкритикований ЄС

Верховна Рада відправила до комітету на повторне перше читання президентський законопроєкт №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

Таке рішення підтримали 287 народних депутатів, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

Законопроєктом №3196 передбачається викласти в новій редакції закон "Про Службу безпеки України" та внести зміни до низки законодавчих актів з питань діяльності СБУ.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства України, що регулює діяльність СБУ, у відповідність із сучасними викликами, потенційними і реальними загрозами державній безпеці України, яким повинна протидіяти Служба безпеки; стратегічними та концептуальними документами з питань розвитку сектору безпеки і оборони, реформування системи правоохоронних органів, зокрема Стратегією національної безпеки України, Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, Воєнною доктриною України; рекомендаціями міжнародних та європейських партнерів України з питань реформування спеціальних служб внутрішньої безпеки, зокрема рекомендаціями ПАРЄ №№ 1402 (1999), 1466 (2005) та 1713 (2005).

Нагадаємо, Консультативна місія ЄС критично ставиться до президентського законопроєкту щодо реформування СБУ, який передбачає надзвичайні повноваження Служби безпеки.

Детальніше читайте у статті - "Служба духовності та безпеки: що Захід просить змінити у президентській реформі СБУ".