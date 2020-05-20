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Рада отправила на доработку законопроект о реформе СБУ, раскритикованный ЕС

Среда, 20 мая 2020, 12:39

Верховная Рада отправила в комитет на повторное первое чтение президентский законопроект №3196 "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

Такое решение поддержали 287 народных депутатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Законопроектом №3196 предполагается изложить в новой редакции закон "О Службе безопасности Украины" и внести изменения в ряд законодательных актов по вопросам деятельности СБУ.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведения законодательства Украины, регулирующего деятельность СБУ, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины, которым должна противодействовать Служба безопасности; стратегическими и концептуальными документами по вопросам развития сектора безопасности и обороны, реформирование системы правоохранительных органов, в частности Стратегией национальной безопасности Украины, Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, Военной доктриной Украины; рекомендациями международных и европейских партнеров Украины по вопросам реформирования специальных служб внутренней безопасности, в частности рекомендациями ПАСЕ.

Темы: СБУЕС
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