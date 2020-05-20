Зеленський пояснив, чому не настав кінець епохи бідності в Україні

Президент Володимир Зеленський каже, що завершити епоху бідності в країні не дозволяє світова криза.

Джерело: Зеленський під час великої пресконференції

Пряма мова: "Кінець епохи бідності в Україні стовідсотково не настав. Він не може настати, коли криза у світі. Коли ви отримали бідну країну, ви повинні робити кроки, повинні її змінювати, і це буде, ми боремося за це. У нас немає просто так грошей, вони не падають з неба".

Деталі: Звертаючись до журналістки телеканалу Newsone, яка задавала запитання, Зеленський зазначив, що владі зараз бракує мільярда доларів, щоб "ще трішечки допомогти саме бідним людям". За словами президента, власники телеканалів витрачають подібний мільярд на контент. На думку Зеленського, вони могли би "почати із себе": витрачати кошти не на контент проти влади країни, а допомогти у боротьбі з бідністю.