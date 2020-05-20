Зеленский объяснил, почему не наступил конец эпохи бедности в Украине

Президент Владимир Зеленский говорит, что завершить эпоху бедности в стране не позволяет мировой кризис.

Источник: Зеленский во время большой пресс-конференции

Прямая речь: "Конец эпохи бедности в Украине полностью не наступил. Он не может наступить, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны делать шаги, должны ее менять, и это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег, они не падают с неба".

Детали: Обращаясь к журналистке телеканала Newsone, которая задавала вопрос, Зеленский отметил, что власти сейчас не хватает миллиарда долларов, чтобы "еще немного помочь именно бедным людям". По словам президента, владельцы телеканалов тратят подобный миллиард на контент. По мнению Зеленского, они могли бы "начать с себя": тратить средства не на контент против власти страны, а помочь в борьбе с бедностью.