Нефьодов оскаржив у суді своє звільнення з митниці

Максим Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови Державної митної служби.

Джерело: сайт Окружного адміністративного суду Києва, куди і подано позов

Деталі: За даними суду, позивач, зокрема, просить визнати протравним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів від 24 квітня про його звільнення і просить поновити його на зазначеній посаді.

Водночас Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо: 24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

20 травня Зеленський заявив, що Нефьодов - професійна людина, але цього замало у боротьбі з хабарями та контрабандою на митниці.