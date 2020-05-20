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Нефьодов обжаловал в суде свое увольнение из таможни

Среда, 20 мая 2020, 12:59
Нефьодов обжаловал в суде свое увольнение из таможни

Максим Нефьодов просит суд восстановить его в должности главы Государственной таможенной службы.

Источник: сайт Окружного административного суда Киева, куда и подан иск

Детали: По данным суда, истец, в частности, просит признать протравным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля о его увольнении и просит восстановить его на указанной должности.

В то же время Нефьодов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним: 24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.

20 мая Зеленский заявил, что Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.

Украинская правда

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Темы: таможнясудувольнение
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