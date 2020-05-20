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Зеленський попросив ЗМІ не чіпати його сім’ю

Середа, 20 травня 2020, 13:31
Зеленський попросив ЗМІ не чіпати його сім’ю

Президент Володимир Зеленський закликав ЗМІ не критикувати його дружину Олену та дітей, тому що вони не мають відношення до політики.

Джерело: пресконференція президента 20 травня

Пряма мова: "Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину. Вони не мають до цього відношення. Вони, крім добра для мене і якщо є якісь соціальні проєкти моєї дружини, вони, крім добра, нічого не несуть".

Деталі: Президент відзначив, що він як і раніше "погано" ставиться до критики, але уже "спокійніше": "До критики того, що я роблю, я вже звик, до критики з усіх каналів я теж звик. Я вже спокійно це сприймаю".

Він також розповів про свою поїздку в Оман. За його словами, в Омані у нього були приватні зустрічі і він не брав державних коштів на поїзду.

Президент зазначив, що у той час його сім’я відпочивала в Омані і він провів там 2-3 ночі.

За його словами, він летів туди офіційно із квитком, де було написано "Володимир Зеленський", а не "Петро Інкогніто".

Зеленський відзначив, що у нього є й приватні справи та поїздки, принаймні у нього є на це право.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийпрезидентдіти
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