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Зеленский попросил СМИ не трогать его семью

Среда, 20 мая 2020, 13:31
Зеленский попросил СМИ не трогать его семью

Президент Владимир Зеленский призвал СМИ не критиковать его жену Елену и детей, потому что они не имеют отношения к политике.

Источник: пресс-конференция президента 20 мая

Прямая речь: "Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и моей жены. Они не имеют к этому отношения. Они, кроме добра для меня и если есть какие-то социальные проекты моей жены, они, кроме добра, ничего не несут".

Детали: Президент отметил, что он по-прежнему "плохо" относится к критике, но уже "спокойнее": "К критике того, что я делаю, я уже привык, к критике со всех каналов я тоже привык. Я уже спокойно это воспринимаю".

Он также рассказал о своей поездке в Оман. По его словам, в Омане у него были частные встречи и он не брал государственных средств на проезд.

Президент отметил, что в то время его семья отдыхала в Омане и он сам провел там 2-3 ночи.

По его словам, он летел туда официально с билетом, где было написано "Владимир Зеленский", а не "Петр Инкогнито".

Зеленский отметил, что у него есть и частные дела и поездки, по крайней мере у него есть на это право.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленскийпрезидентдети
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