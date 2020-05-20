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Зеленський хоче підписати меморандум з Орбаном для вирішення конфлікту з Угорщиною

Середа, 20 травня 2020, 13:40

Президент України Володимир Зеленський хоче підписати меморандум з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном для вирішення конфлікту з Угорщиною, який виник через закон про освіту.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Києві.

"Кожна людина повинна знати мову. Для багатьох українська не рідна, наприклад, у Берегово, але вони повинні знати українську мову. З Угорщиною, з якою у на багато років немає стосунків і вони блокують членство і в ЄС, і в НАТО, саме через питання історичної спадщини і питання мови", - сказав Зеленський.

Він сказав про це у контексті запитання журналіста щодо вирішення проблем "мешканців Берегова" в рамках закону про функціонування державної мови.

"Пан Орбан впродовж року шукає зі мною зустріч. Я сказав, що готовий до цієї фундаментальної зустрічі, на якій я хотів би, зоб ми підписали меморандум всього: і безпекової ситуації, поваги, меморандум поваги до історії. У нас непрості поки що відносини з Угорщиною, але я думаю ми це питання найближчим часом вирішимо", - додав президент.

У березні повідомлялося, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення відвідати Україну.

Нагадаємо, під час візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Києва на початку лютого Україна та Угорщина домовилися про умови, за яких відбудеться зустріч лідерів України і Угорщини.

Угорський міністр не став пов’язувати проведення переговорів на найвищому рівні із вирішенням питання мови освіти, яке він назвав "важким питанням наших відносин". Натомість Київ та Будапешт домовилися, що цій зустрічі має передувати засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Читайте детальніше у статті: Умови миру для Зеленського: про що просив в Україні посланець прем'єра Угорщини

Європейська правда

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Теми: ЗеленськийУгорщина
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