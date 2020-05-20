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Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном для разрешения конфликта с Венгрией

Среда, 20 мая 2020, 13:40

Президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать меморандум с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном для разрешения конфликта с Венгрией, который возник из-за закона об образовании.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Каждый человек должен знать язык. Для многих украинский не родной, например, в Берегово, но они должны знать украинский язык. С Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, именно из-за вопроса исторического наследия и вопроса языка ", - сказал Зеленский.

Он сказал об этом в контексте вопрос журналиста по решению проблем "жителей Берегова" в рамках закона о функционировании государственного языка.

"Господин Орбан в течение года ищет со мной встречу. Я сказал, что готов к этой фундаментальной встречи, на которой я хотел бы, зоб мы подписали меморандум всего: и ситуации безопасности, уважения, меморандум уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, но я думаю мы этот вопрос в ближайшее время решим ", - добавил президент.

В марте сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан принял приглашение посетить Украину.

Напомним, во время визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Киев в начале февраля Украина и Венгрия договорились об условиях, при которых состоится встреча лидеров Украины и Венгрии.

Венгерский министр не стал связывать проведение переговоров на высшем уровне с решением вопроса языка образования, которое он назвал "трудным вопросом наших отношений". Зато Киев и Будапешт договорились, что этой встречи должно предшествовать заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Европейская правда

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Темы: ЗеленскийВенгрия
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