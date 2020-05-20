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Зеленському пожалілись на мовні квоти для ТБ – він сказав, що треба "навести порядок"

Середа, 20 травня 2020, 13:43

Президент Володимир Зеленський каже, що мовне питання в Україні – штучне, а у мовних квотах для телеканалів потрібно "навести порядок".

Джерело: Зеленський під час пресконференції, відповідаючи на питання телеканалу "НАШ"

Пряма мова: "Питання мови в Україні, ви знаєте, чесно, не стоїть. Воно дуже штучне, це питання.

Справедливість повинна бути для всіх, як для україномовних, так і у нас багато різних менших… Але вони повинні, я вважаю, знати українську мову, і це нормально… 

Я впевнений, що з квотами треба навести порядок… Залучити всі телевізійні канали, інші засоби масової інформації. Давайте сядемо, поговоримо ще раз питання квоти…

Я думаю, що логіка є, але якісь деталі, дуже важливі, втрачені. А за ці деталі ми потім бачимо, що у нас є якась навіть несправедливість до людей, які не україномовні в Україні".

Деталі: Журналіст спитав президента, "що з правами російськомовних?" Тоді Зеленський перейшов на російську мову і сказав, що можна говорити і нею. 

Після цього журналіст поскаржився, що не може вести ефір російською мовою, бо телеканал оштрафують. У відповідь глава держави сказав, що впевнений, що ведучі можуть працювати будь-якою мовою, але є квотування і телеканалу з цілодобовим мовленням, можливо, складно розібратись із квотами.

Водночас, Зеленський додав, що "круто знати українську".

Українська правда
Теми: моваЗеленський


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