Зеленскому пожаловались на языковые квоты для ТВ – он сказал, что надо "навести порядок"

Президент Владимир Зеленский говорит, что языковой вопрос в Украине – искусственное, а в языковых квотах для телеканалов нужно "навести порядок".

Источник: Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос телеканала "НАШ"

Прямая речь: "Вопрос языка в Украине, вы знаете, честно, не стоит. Он очень искусственный, это вопрос.

Справедливость должна быть для всех, как для украиноязычных, так и у нас много разных меньшинств... Но они должны, я считаю, знать украинский язык, и это нормально...

Я уверен, что с квотами надо навести порядок... Привлечь все телевизионные каналы, другие средства массовой информации. Давайте сядем, обговорим еще раз вопрос квот...

Я думаю, что логика есть, но какие-то детали, очень важны, потеряны. А за эти детали, мы потом видим, что у нас есть какая-то даже несправедливость к людям, которые не украиноязычные в Украине".

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