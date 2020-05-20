Зеленскому пожаловались на языковые квоты для ТВ – он сказал, что надо "навести порядок"

Президент Владимир Зеленский говорит, что языковой вопрос в Украине – искусственное, а в языковых квотах для телеканалов нужно "навести порядок".

Источник: Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос телеканала "НАШ"

Прямая речь: "Вопрос языка в Украине, вы знаете, честно, не стоит. Он очень искусственный, это вопрос.

Справедливость должна быть для всех, как для украиноязычных, так и у нас много разных меньшинств... Но они должны, я считаю, знать украинский язык, и это нормально...

Я уверен, что с квотами надо навести порядок... Привлечь все телевизионные каналы, другие средства массовой информации. Давайте сядем, обговорим еще раз вопрос квот...

Я думаю, что логика есть, но какие-то детали, очень важны, потеряны. А за эти детали, мы потом видим, что у нас есть какая-то даже несправедливость к людям, которые не украиноязычные в Украине".

Детали: Журналист спросил президента, "что с правами русскоязычных?" Тогда Зеленский перешел на русский язык и сказал, что можно говорить и на нем.

После этого журналист пожаловался, что не может вести эфир на русском языке, потому что телеканал оштрафуют. В ответ глава государства сказал, что уверен, что ведущие могут работать на любом языке, но есть квотирование и телеканалу с круглосуточным вещанием, возможно, сложно разобраться с квотами.

В то же время, Зеленский добавил, что "круто – знать украинский".