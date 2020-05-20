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Міст провалився під фурою на Дніпропетровщині: ситуацію взяв під контроль Зеленський

Середа, 20 травня 2020, 13:44
Міст провалився під фурою на Дніпропетровщині: ситуацію взяв під контроль Зеленський

20 травня вранці у селі Олексіївка Дніпропетровської області під вантажним автомобілем провалилася в воду секція мосту через затоку Каховського водосховища. Разом з мостом в воду впала задня частина вантажівки.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "20 травня о 10-20 до Служби порятунку "101" від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Олексіївка Нікопольського району, під час руху вантажного автомобіля "Iveco" автомобільним мостом через Олексіївську затоку Каховського водосховища, відбулось руйнування однієї з секцій мосту".

Деталі: За даними МВС, внаслідок події загиблих та постраждалих немає.

Держслужба з надзвичайних ситуацій встановила, що міст є частиною траси Н-23 "Кропивницький – Запоріжжя". Його довжина складає 120 м.

Зараз на місці працюють представники служб. Вирішується питання щодо залучення спеціалізованої техніки. Причини руйнування мосту встановлюється.   

 
Фото: місцевий сайт "Наше місто"

Про цей інцидент дізнався і президент Володимир Зеленський. Під час пресконференції, яка відбувається прямо зараз, його про це повідомили журналісти.

Зеленський зробив запис собі в блокнот.

У ДСНС повідомили, що конструкція мосту складається з семи залізобетонних опор та шести металевих секцій. Довжина однієї секції – 20 м. Власником споруди є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

За даними місцевого видання "Наше місто", Олексіївський міст, незважаючи на те, що знаходиться на трасі державного значення, в аварійному стані перебуває роками. Переправа повністю порита величезними ямами, через які міст є місцем концентрації смертельних ДТП.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, останній ямковий ремонт пройшов тут лише тиждень тому.

Українська правда

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Теми: дорогинадзвичайна подіяЗеленськийДніпропетровська область
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