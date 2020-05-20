Мост провалился под фурой на Днепропетровщине: ситуацию взял под контроль Зеленский

20 мая утром в селе Алексеевка Днепропетровской области под грузовым автомобилем провалилась в воду секция моста через залив Каховского водохранилища. Вместе с мостом в воду упала задняя часть грузовика.

Источник: сайт Министерства внутренних дел

Дословно: "20 мая в 10-20 в Службу спасения "101" от правоохранителей поступило сообщение, что в селе Алексеевка Никопольского района, во время движения грузового автомобиля "Iveco" автомобильным мостом через Алексеевский залив Каховского водохранилища, произошло обрушение одной из секций моста".

Детали: По данным МВД, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям установила, что мост является частью трассы Н-23 "Кропивницкий - Запорожье". Его длина составляет 120 м.

Сейчас на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники. Причины разрушения моста устанавливается.

Фото: местный Сайт "Наше місто"

Об этом инциденте узнал и президент Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции, которая происходит прямо сейчас, его об этом сообщили журналисты.

Зеленский сделал запись себе в блокнот.

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В ГСЧС сообщили, что конструкция моста состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

По данным местного издания "Наше місто", Алексеевский мост, несмотря на то, что находится на трассе государственного значения, в аварийном состоянии уже годами. Переправа полностью изрыта огромными ямами, из-за которых мост является местом концентрации смертельных ДТП.

По сообщениям местных СМИ, последний ямочный ремонт прошел здесь всего неделю назад.