Одразу після COVID будуть рішучі кроки щодо голів ОДА – президент

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення для голів обласних держаних адміністрацій після завершення боротьби зі спалахом коронавірусної хвороби COVID-19

Джерело: відповідь Зеленського на одне з останніх запитань на підсумковій пресконференції до першого року президентства

Пряма мова: "Що стосується РДА. Навіть не всіх голів РДА ми ще змінили. Більшість РДА ще за часів іншої влади, це довгий процес. В РДА ще є колишні люди – їх знову будуть перезавантажувати.

Була прекрасна програма "Ліфт". Фьодоров набрав дійсно фахівців через "Ліфт" – потім знайшли "ключик" до "Ліфта" і нам туди, вибачте за таке слово, засунули дуже багато людей, які були при владі раніше. Тому х "Ліфтом" у нас були проблеми.

Що стосується голів обласних державних адміністрацій – всі висновки по них (будуть) після того, як ми закінчимо (епідемію) COVID.

Наприклад, я навіть не думав, що у нас такий сильний чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація через хворих. Він – один із найкращих. Тобто ця інфекція нам показує, які захворювання у нас є в держапараті.

Одразу після COVID будуть рішучі кроки, а зараз цього не можна робити. А зараз це не можна робити. Я не можу зараз звільнити якогось губернатора – я просто боюся, що там завалиться весь процес".