Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сразу после COVID будут решительные шаги по главам ОГА – президент

Среда, 20 мая 2020, 13:47
Сразу после COVID будут решительные шаги по главам ОГА – президент
Фото Дмитрия Ларина

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения для глав областных государственных администраций после завершения борьбы со вспышкой коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: ответ Зеленского на один из последних вопросов на итоговой пресс конференции к первому году президентства

Прямая речь: "Что касается РГА. Даже не всех глав РГА мы еще заменили. Большинство РГА еще во времена другой власти (были), это долгий процесс. В РГА еще бывшие люди – их снова будут перезагружать.

Была прекрасная программа "Лифт". Федоров набрал действительно специалистов по "Лифту" – потом нашли "ключик" к "Лифту" и нам туда, простите за такое слово, засунули очень много людей, которые были при власти раньше. Поэтому с "Лифтом" у нас были проблемы.

Что касается глав областных государственных администраций – все выводы по ним (будут) после того, как мы закончим (эпидемию) COVID.

Например, я даже не думал, что у нас такой сильный черновицкий губернатор. Там самая сложная ситуация из-за больных. Он – один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания у нас есть в госаппарате.

Сразу после COVID будут решительные шаги, а сейчас этого нельзя делать. Я не могу сейчас уволить какого-либо губернатора – я просто боюсь, что там рухнет весь процесс".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: