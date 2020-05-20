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Сразу после COVID будут решительные шаги по главам ОГА – президент

Среда, 20 мая 2020, 13:47
Фото Дмитрия Ларина

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения для глав областных государственных администраций после завершения борьбы со вспышкой коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: ответ Зеленского на один из последних вопросов на итоговой пресс конференции к первому году президентства

Прямая речь: "Что касается РГА. Даже не всех глав РГА мы еще заменили. Большинство РГА еще во времена другой власти (были), это долгий процесс. В РГА еще бывшие люди – их снова будут перезагружать.

Была прекрасная программа "Лифт". Федоров набрал действительно специалистов по "Лифту" – потом нашли "ключик" к "Лифту" и нам туда, простите за такое слово, засунули очень много людей, которые были при власти раньше. Поэтому с "Лифтом" у нас были проблемы.

Что касается глав областных государственных администраций – все выводы по ним (будут) после того, как мы закончим (эпидемию) COVID.

Например, я даже не думал, что у нас такой сильный черновицкий губернатор. Там самая сложная ситуация из-за больных. Он – один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания у нас есть в госаппарате.

Сразу после COVID будут решительные шаги, а сейчас этого нельзя делать. Я не могу сейчас уволить какого-либо губернатора – я просто боюсь, что там рухнет весь процесс".



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