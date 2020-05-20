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Зеленський визнав недостатнє обговорення Криму на міжнародних майданчиках

Середа, 20 травня 2020, 13:56

Президент Володимир Зеленський визнав, що питання Криму нині обговорюється на міжнародних майданчиках недостатньо. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції у Києві у середу, 20 травня. 

Зеленський заявив, що обговорює ситуацію по Криму з усіма європейцями, з якими зустрічається. 

За його словами, партнери України - США, Канада і ЄС, включаючи Німеччину і Францію, публічно визнають - поки Крим не вернеться, санкції не будуть зняті. 

Втім глава держави підкреслив, що РФ не бажає обговорювати кримське питання. 

"Чесно кажучи, я сказав (на нормандській зустрічі - Ред.) це Путіну: я відчуваю, що РФ не хоче обговорювати це питання. Але ми пам’ятаємо, що це наша земля, це наш народ. І, можливо, ви праві: прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим", - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналістки.

Він нагадав, що у мінському процесі питання Криму не піднімається. "Я з вам згоден, що це несправедливо", - додав президент. 

Нагадаємо, днями до 76-ої річниці депортації кримськотатарського народу низка українських міжнародних партнерів засудили порушення прав кримських татар і прав людини на тимчасово окупованому півострові.

Європейська комісія вимагає забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до тимчасово окупованого Криму. США закликали Росію негайно повернути Україні контроль над КримомБерлін стурбований кримінальним переслідуванням кримських татар Росією за сумнівними звинуваченнями.

Теми: КримЗеленський


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