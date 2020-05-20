Зеленский признал недостаточное обсуждение Крыма на международных площадках

Президент Владимир Зеленский признал, что вопрос Крыма сейчас обсуждается на международных площадках недостаточно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая.

Зеленский заявил, что обсуждает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми встречается.

По его словам, партнеры Украины - США, Канада и ЕС, включая Германию и Францию, публично признают: пока Крым не вернется, санкции не будут сняты.

Впрочем, глава государства подчеркнул, что РФ не желает обсуждать крымский вопрос.

"Честно говоря, я сказал (на нормандской встрече. - Ред.) это Путину: я чувствую, что РФ не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы помним, что это наша земля, это наш народ. И, возможно, вы правы: пришел момент, когда этих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистки.

Он напомнил, что в минском процессе вопрос Крыма не поднимается. "Я с вам согласен, что это несправедливо", - добавил президент.

Напомним, на днях, в 76-ю годовщину депортации крымскотатарского народа, ряд украинских международных партнеров осудили нарушения прав крымских татар и прав человека на временно оккупированной полуострове.

Европейская комиссия требует обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей во временно оккупированный Крым. США призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Крымом. Берлин обеспокоен уголовным преследованием крымских татар Россией по сомнительным обвинениям.