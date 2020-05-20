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МВД запускает систему фото и видеофиксации ПДД

Среда, 20 мая 2020, 15:11
МВД запускает систему фото и видеофиксации ПДД

Система автоматической фото и видеофиксации дорожного движения начнет работать с 1 июня.

Источник: заседание правительства 20 мая

Детали: Соответствующие изменения Кабмин внес в постановление 2017 года №833.

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Заработает сеть фотовидео фиксации. Сначала это будет 17 пунктов, затем порядка 40, всего по стране мы планируем, чтобы таких пунктов было порядка 7 сотен. Соответствующий график, адреса, порядок после принятия этого постановления сможем обнародовать".

Предыстория:

  • 12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Запуск системы в эксплуатацию планировался с 1 мая этого года.
  • Позже МВД принято решение отложить работу системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: автоМВД
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