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Укр / Рус

МВД запускает систему фото и видеофиксации ПДД

Среда, 20 мая 2020, 15:11

Система автоматической фото и видеофиксации дорожного движения начнет работать с 1 июня.

Источник: заседание правительства 20 мая

Детали: Соответствующие изменения Кабмин внес в постановление 2017 года №833.

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Заработает сеть фотовидео фиксации. Сначала это будет 17 пунктов, затем порядка 40, всего по стране мы планируем, чтобы таких пунктов было порядка 7 сотен. Соответствующий график, адреса, порядок после принятия этого постановления сможем обнародовать".

Темы: автоМВД


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