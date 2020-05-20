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Україна відкриває кордони для пасажирського транспорту, але не для всього

Середа, 20 травня 2020, 15:18

Кабінет міністрів планує в середу прийняти постанову, яка відновить з 22 травня міжнародне залізничне і автомобільне пасажирське сполучення.

Джерело: заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 20 травня

Пряма мова: "Щодо міжнародних перевезень, то від моменту публікації постанови (про введення 2-го етапу послаблення карантину з 22 травня - УП) відкриється можливість здійснення міжнародних перевезень, як автобусних, так і залізничних, через відкриті пункти пропуску, які запрацюють…

Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо".

Деталі: За його словами, міжобласні перевезення відновляться на початку червня, якщо епідемічна ситуація дозволить це зробити.

Він додав, що зараз важливо "попрацювати" з міжобласними перевізниками, щоб вони були готові. Шмигаль попросив зайнятися цим Міністерство інфраструктури.

Щодо відновлення авіасполучення, то прем’єр пообіцяв повернутися до цього питання вже після 15 червня, коли, можливо, почнуть відкриватися аеропорти інших країн.

Це послаблення карантину також прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він написав у Telegram такий пост:

 

Окремо він наголосив на умовах, за яких відновлюватиме роботу транспорт:

 

Євген Кізілов, УП
Теми: транспортсвітКабінет міністрівкордон


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