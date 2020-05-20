Все разделы
Укр / Рус

Украина открывает границы для пассажирского транспорта, но не для всего

Среда, 20 мая 2020, 15:18

Кабинет министров планирует в среду принять постановление, которое возобновит с 22 мая международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 20 мая

Прямая речь: "Что касается международных перевозок, то с момента публикации постановления (о введении 2-го этапа ослабления карантина с 22 мая - УП) откроется возможность осуществления международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают...

Межобластные перевозки мы пока не открываем".

Детали: По его словам, межобластные перевозки возобновятся в начале июня, если эпидемическая ситуация позволит это сделать.

Он добавил, что сейчас важно "поработать" с межобластными перевозчиками, чтобы они были готовы. Шмыгаль попросил заняться этим Министерство инфраструктуры.

Что касается возобновления авиасообщения, то премьер пообещал вернуться к этому вопросу уже после 15 июня, когда, возможно, начнут открываться аэропорты других стран.

Это ослабление карантина также прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он написал в Telegram такой пост:

 

Отдельно он акцентировал внимание на условиях, при которых будет восстанавливать работу транспорт:

 

Евгений Кизилов, УП
Темы: транспортмирКабинет министровграница


powered by lun.ua
Главное сегодня

С 22 мая до 22 июня будет "адаптивный карантин" – Кабмин

видеоМэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах

Зеленский о "пленках Ермака": Я знаю, кто это сделал

видеоЗеленский: одной каденции не хватит

Зеленский: Приговор Порошенко еще впереди

ИнфографикаУкраинцы оценили президентский год Зеленского: ключевые задачи провалил

Все главные новости...
транспорт
Кличко: Жетоны и бумажные билеты на проезд можно использовать в течение месяца
Запуск транспорта в Киеве: не более половины салона, маски, перчатки
В Раде предлагают создать преференции для украинских производителей электротранспорта
Последние новости
15:27
В Украине будет холодно и дождь, возможны заморозки
15:24
Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа
15:22
Кабмин открывает 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой
15:19
Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия
15:18
Украина открывает границы для пассажирского транспорта, но не для всего
15:16
Карантин: За 1 квартал "Укрзализныця" получила 7 милиардов убытков
15:11
МВД запускает систему фото и видеофиксации ПДД
15:00
Президент хочет подключить Кличко к решению вопросов по Укрбуду
14:54
Рада отменила два заседания из-за коронавируса у депутата
14:52
Зеленский рассказал, как уговаривал Рябошапку быть генпрокурором, а тот упирался
Все новости...