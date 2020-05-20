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Украина открывает границы для пассажирского транспорта, но не для всего

Среда, 20 мая 2020, 15:18
Украина открывает границы для пассажирского транспорта, но не для всего

Кабинет министров в среду принял постановление, которое возобновит с 22 мая международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 20 мая

Прямая речь: "Что касается международных перевозок, то с момента публикации постановления (о введении 2-го этапа ослабления карантина с 22 мая - УП) откроется возможность осуществления международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают...

Межобластные перевозки мы пока не открываем".

Детали: По его словам, межобластные перевозки возобновятся в начале июня, если эпидемическая ситуация позволит это сделать.

Он добавил, что сейчас важно "поработать" с межобластными перевозчиками, чтобы они были готовы. Шмыгаль попросил заняться этим Министерство инфраструктуры.

Так, движение возобновится в 66 пунктах пропуска через государственную границу со странами, где эпидемическая ситуация имеет прогнозируемую тенденцию. Это - Польша, Словакия, Румыния, Венгрия и Молдова.

Что касается возобновления авиасообщения, то премьер пообещал вернуться к этому вопросу уже после 15 июня, когда, возможно, начнут открываться аэропорты других стран.

Также это постановление запускает регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном и внутриобластном сообщении.

Это ослабление карантина также прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он написал в Telegram такой пост:

 

Отдельно он акцентировал внимание на условиях, при которых будет восстанавливать работу транспорт:

 

Евгений Кизилов, УП

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Темы: транспортмирКабинет министровграница
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