Украина открывает границы для пассажирского транспорта, но не для всего
Кабинет министров планирует в среду принять постановление, которое возобновит с 22 мая международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение.
Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 20 мая
Прямая речь: "Что касается международных перевозок, то с момента публикации постановления (о введении 2-го этапа ослабления карантина с 22 мая - УП) откроется возможность осуществления международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают...
Межобластные перевозки мы пока не открываем".
Детали: По его словам, межобластные перевозки возобновятся в начале июня, если эпидемическая ситуация позволит это сделать.
Он добавил, что сейчас важно "поработать" с межобластными перевозчиками, чтобы они были готовы. Шмыгаль попросил заняться этим Министерство инфраструктуры.
Что касается возобновления авиасообщения, то премьер пообещал вернуться к этому вопросу уже после 15 июня, когда, возможно, начнут открываться аэропорты других стран.
Это ослабление карантина также прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он написал в Telegram такой пост:
Отдельно он акцентировал внимание на условиях, при которых будет восстанавливать работу транспорт: