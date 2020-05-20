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Уряд відкриває 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою

Середа, 20 травня 2020, 15:22
Уряд відкриває 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою

Кабінет міністрів відновлює роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Джерело: засідання уряду 20 травня, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова очільника МВС Арсена Авакова: "Проєктом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропуску на кордонах з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проєкту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словацькою республікою, Румунією та Молдовою. Залишаються тимчасово закритими пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю через епідемічну ситуацію".

Деталі: Міністри проголосували за відповідне рішення. Водночас відновлювати роботу пунктів пропуску Державна прикордонна служба зможе після оприлюднення рішення уряду.

Пряма мова Андрія Демченка: "Мова йде про 66, але треба дочекатися опублікування. Зі свого боку Державна прикордонна служба поінформує суміжні сторони, щоб вони також розуміли, що на цих напрямках можна буде здійснювати пропуск громадян і транспортних засобів.

В той же час від суміжних сторін також залежить повноцінне функціонування всіх цих напрямків, які відкриють. Не виключено, що на окремих напрямках вони не відразу можуть поновити пропуск".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкордон
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