Уряд відкриває 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою

Кабінет міністрів відновлює роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Джерело: засідання уряду 20 травня

Пряма мова очільника МВС Арсена Авакова: "Проєктом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропуску на кордонах з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проєкту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщино, Словацькою республікою, Румунією та Молдовою. Залшаються тимчасово заритими пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю через епідемічною ситуацією".

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