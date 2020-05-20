Уряд відкриває 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою

Кабінет міністрів відновлює роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Джерело: засідання уряду 20 травня, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова очільника МВС Арсена Авакова: "Проєктом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропуску на кордонах з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проєкту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словацькою республікою, Румунією та Молдовою. Залишаються тимчасово закритими пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю через епідемічну ситуацію".

Деталі: Міністри проголосували за відповідне рішення. Водночас відновлювати роботу пунктів пропуску Державна прикордонна служба зможе після оприлюднення рішення уряду.

Пряма мова Андрія Демченка: "Мова йде про 66, але треба дочекатися опублікування. Зі свого боку Державна прикордонна служба поінформує суміжні сторони, щоб вони також розуміли, що на цих напрямках можна буде здійснювати пропуск громадян і транспортних засобів.

В той же час від суміжних сторін також залежить повноцінне функціонування всіх цих напрямків, які відкриють. Не виключено, що на окремих напрямках вони не відразу можуть поновити пропуск".