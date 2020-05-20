Кабмин открывает 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Кабинет министров возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Источник: заседание правительства 20 мая

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Проектом предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации".

Детали: Возобновлять работу пунктов пропуска Государственная пограничная служба сможет после обнародования решения правительства.