Кабмин открывает 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Кабинет министров возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Источник: заседание правительства 20 мая, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Проектом предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации".

Детали: Министры проголосовали за соответствующее решение. В то же время озобновлять работу пунктов пропуска Государственная пограничная служба сможет после обнародования решения правительства.

Прямая речь Андрея Демченко: "Речь идет о 66, но надо дождаться опубликования. Со своей стороны Государственная пограничная служба проинформирует смежные стороны, чтобы они также понимали, что на этих направлениях можно будет осуществлять пропуск граждан и транспортных средств.

В то же время от смежных сторон также зависит полноценное функционирование всех этих направлений, которые откроют. Не исключено, что на отдельных направлениях они не сразу могут возобновить пропуск".