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Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики

Середа, 20 травня 2020, 15:24

Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада ЄС остаточно погодила виділення 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу, серед яких 1,2 млрд євро передбачені для України.

"Разом із підтримкою від МВФ, ці кошти допоможуть покращити макрофінансову стабільність та дозволять країнам вивільняти ресурси на захист громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії коронавірусу", - зазначають у повідомленні.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах. Із зазначених 3 мільярдів, найбільші суми передбачені для України – 1,2 млрд євро, та Тунісу – 600 млн євро. Для решти країн: 

Боснії та Герцеговини – 250 млн євро

Йорданії – 200 млн євро

Албанії – 180 млн євро

Північної Македонії - 160 млн євро

Грузії – 150 млн євро

Молдови – 100 млн євро

Косово – 100 млн євро

Чорногорії – 60 млн євро.

Нагадаємо, Рада ЄС погодила відповідну пропозицію Єврокомісії 5 травня. 15 травня її схвалив Європарламент. За рішення, яке ухвалили за прискореною процедурою, проголосували 547 євродепутатів, 93 виступили проти, 47 утрималися. 

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років. 

Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.

Теми: Європагроші


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