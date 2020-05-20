Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совет ЕС окончательно согласовал выделение 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса, среди которых 1,2 млрд евро предусмотрены для Украины.

"Наряду с поддержкой от МВФ, эти средства помогут улучшить макрофинансовую стабильность и позволят странам высвобождать ресурсы на защиту граждан и смягчение негативных последствий пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях. Из указанных 3 миллиардов наибольшие суммы предусмотрены для Украины - 1,2 млрд евро и Туниса - 600 млн евро. Для остальных стран:

Боснии и Герцеговины - 250 млн евро

Иордании - 200 млн евро

Албании - 180 млн евро

Северной Македонии - 160 млн евро

Грузии - 150 млн евро

Молдовы - 100 млн евро

Косово - 100 млн евро

Черногории - 60 млн евро.

Напомним, Совет ЕС согласовал соответствующее предложение Еврокомиссии 5 мая. 15 мая ее одобрил Европарламент. За решение, которое приняли по ускоренной процедуре, проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.

Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.