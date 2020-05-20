Все разделы
Укр / Рус

Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

Среда, 20 мая 2020, 15:24

Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совет ЕС окончательно согласовал выделение 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса, среди которых 1,2 млрд евро предусмотрены для Украины.

"Наряду с поддержкой от МВФ, эти средства помогут улучшить макрофинансовую стабильность и позволят странам высвобождать ресурсы на защиту граждан и смягчение негативных последствий пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях. Из указанных 3 миллиардов наибольшие суммы предусмотрены для Украины - 1,2 млрд евро и Туниса - 600 млн евро. Для остальных стран:

Боснии и Герцеговины - 250 млн евро

Иордании - 200 млн евро

Албании - 180 млн евро

Северной Македонии - 160 млн евро

Грузии - 150 млн евро

Молдовы - 100 млн евро

Косово - 100 млн евро

Черногории - 60 млн евро.

Напомним, Совет ЕС согласовал соответствующее предложение Еврокомиссии 5 мая. 15 мая ее одобрил Европарламент. За решение, которое приняли по ускоренной процедуре, проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.

Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.

Темы: Европаденьги


powered by lun.ua
Главное сегодня

С 22 мая до 22 июня будет "адаптивный карантин" – Кабмин

видеоМэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах

Зеленский о "пленках Ермака": Я знаю, кто это сделал

видеоЗеленский: одной каденции не хватит

Зеленский: Приговор Порошенко еще впереди

ИнфографикаУкраинцы оценили президентский год Зеленского: ключевые задачи провалил

Все главные новости...
Европа
Венецианская комиссия рассмотрит украинский проект закона о референдуме
Автомобильный рынок в Европе обвалился из-за пандемии
Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия
Последние новости
15:27
В Украине будет холодно и дождь, возможны заморозки
15:24
Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа
15:22
Кабмин открывает 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой
15:19
Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия
15:18
Украина открывает границы для пассажирского транспорта, но не для всего
15:16
Карантин: За 1 квартал "Укрзализныця" получила 7 милиардов убытков
15:11
МВД запускает систему фото и видеофиксации ПДД
15:00
Президент хочет подключить Кличко к решению вопросов по Укрбуду
14:54
Рада отменила два заседания из-за коронавируса у депутата
14:52
Зеленский рассказал, как уговаривал Рябошапку быть генпрокурором, а тот упирался
Все новости...