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Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

Среда, 20 мая 2020, 15:24

Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совет ЕС окончательно согласовал выделение 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса, среди которых 1,2 млрд евро предусмотрены для Украины.

"Наряду с поддержкой от МВФ, эти средства помогут улучшить макрофинансовую стабильность и позволят странам высвобождать ресурсы на защиту граждан и смягчение негативных последствий пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях. Из указанных 3 миллиардов наибольшие суммы предусмотрены для Украины - 1,2 млрд евро и Туниса - 600 млн евро. Для остальных стран:

Боснии и Герцеговины - 250 млн евро

Иордании - 200 млн евро

Албании - 180 млн евро

Северной Македонии - 160 млн евро

Грузии - 150 млн евро

Молдовы - 100 млн евро

Косово - 100 млн евро

Черногории - 60 млн евро.

Напомним, Совет ЕС согласовал соответствующее предложение Еврокомиссии 5 мая. 15 мая ее одобрил Европарламент. За решение, которое приняли по ускоренной процедуре, проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.

Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.

Темы: Европаденьги
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