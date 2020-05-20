В Україні буде холодно і дощ, можливі заморозки

У найближчі дні в Україні буде прохолодна і дощова погода, у північних, західних, центральних областях та на північному сході країни можливі нічні заморозки.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно: "Найближчі дві-три ночі – висока ймовірність заморозків у північних, західних, центральних областях та на північному сході України. Куртки й плащі найближчим часом не щезнуть з наших вішалок у коридорах. Як і парасолі".

Деталі: 21 травня в Україні переважатиме волога повітряна маса, періодичні дощі, яких буде найбільше у центральних областях. Вночі +2+7 градусів, на півдні +7+13 градусів, вдень +12+18 градусів, на півдні місцями до +20 градусів.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с, на заході та півночі з сильними поривами.

У Києві 21 травня вночі буде ясно, сухо, вдень – періодично дощ. Вночі +4+7 градусів, на околицях столиці є ймовірність невеликих заморозків, вдень +14 градусів.

Холодна погода утримається кілька днів. Невелике потепління прийде лише наступного тижня.