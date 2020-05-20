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В Украине будет холодно и дождь, возможны заморозки

Среда, 20 мая 2020, 15:27
В Украине будет холодно и дождь, возможны заморозки

В ближайшие дни в Украине будет прохладная и дождливая погода, в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке страны возможны ночные заморозки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно: "В ближайшие две-три ночи – высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины. Куртки и плащи в ближайшее время не исчезнут из наших вешалок в коридорах. Как и зонты".

Детали: 21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, которых будет больше всего в центральных областях. Ночью +2+7 градусов, на юге +7+13 градусов, днем ​​+12+18 градусов, на юге местами до +20 градусов.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, на западе и севере с сильными порывами.

В Киеве 21 мая ночью будет ясно, сухо, днем ​​– периодически дождь. Ночью +4+7 градусов, в окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, днем ​​+14 градусов.

Холодная погода сохранится несколько дней. Небольшое потепление придет только на следующей неделе.

Украинская правда
Темы: погода
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