Кабмін погодив заміну голови Запорізької ОДА, що був "третім з кінця"

Кабінет міністрів погодив зміну голови Запорізької обласної державної адміністрації – звільнення Віталія Туринка та призначення Віталія Боговіна.

Джерело: засідання уряду 20 травня

Деталі: Звільнення Туринка з посади голови Запорізької державної адміністрації відбулося на підставі заяви "за угодою сторін", а призначення Боговіна – на підставі указу президента.

Віце-прем’єр Михайло Федоров сказав, що "Запорізька область знаходиться з точки зору ефективності голови обласної адміністрації на третьому місці з кінця".

Також, за його словами, "є інформація від правоохоронних органів: відкриті кримінальні провадження на заступників чинного голови адміністрації" Туринка.

Тому треба змінити керівника області, пояснив він.

Віталій Боговін представив себе на засіданні Кабміну. Він зізнався, що не має досвіду роботи на державній службі, але має досвід ведення бізнесу і мотивацію працювати у владі на користь людей.

Пряма мова Боговіна: "Є бачення деяких проєктів, які я хочу з командою привести в Запорізьку область – і зробити стартап на цій області, щоб через рік-два вся Україна побачила, як можна працювати".