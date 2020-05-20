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Кабмин согласовал замену главы Запорожской ОГА, который был "третьим с конца"

Среда, 20 мая 2020, 15:46
Кабмин согласовал замену главы Запорожской ОГА, который был третьим с конца
Витаиій Боговин

Кабинет министров согласовал замену главы Запорожской областной государственной администрации – увольнение Виталия Туринка и назначение Виталия Боговина.

Источник: заседание правительства 20 мая

Детали: Увольнение Туринка с должности главы Запорожской государственной администрации состоялось на основании заявления "по соглашению сторон", а назначение Боговина – на основании указа президента.

Вице-премьер Михаил Федоров сказал, что "Запорожская область находится с точки зрения эффективности главы областной администрации на третьем месте с конца".

Также, по его словам, "есть информация от правоохранительных органов: возбуждены уголовные производства на заместителей действующего главы администрации" Туринка.

Поэтому надо сменить руководителя области, пояснил он.

Виталий Боговин представил себя на заседании Кабмина. Он признался, что не имеет опыта работы на государственной службе, но имеет опыт ведения бизнеса и мотивацию работать во власти в интересах людей.

Прямая речь Боговина: "Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область – и сделать стартап на этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать".

Украинская правда, дополнено

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Темы: Кабинет министровЗапорожская областьместная власть
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