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У психлікарні на Волині стався спалах коронавірусу: 23 заражених за добу

Середа, 20 травня 2020, 16:53

Протягом минулої доби зафіксовано 23 випадки захворювання на коронавірус серед пацієнтів і медиків психіатричної лікарні в селищі Олика Ківерцівського району Волинської області.

Джерело: брифінг заступниці голови облдержадміністрації Тетяни Щербак, який транслювався у Facebook

Пряма мова: "За минулу добу ми підтвердили 41 випадок (по області - УП), найбільше - у Ківерцівському районі, а саме в Олиці. Це - 23 особи із психіатричної лікарні: 7 медичних працівників і 16 пацієнтів, та ще один просто випадок, так само в Ківерцівському районі".

Деталі: За її словами, минулої доби на Волині було зафіксовано 4 смерті від Covid-19.

Загалом на цей час в області налічується 676 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Українська правда
Теми: коронавірусВолинська областьепідемія


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