В психбольнице на Волыни произошла вспышка коронавируса: 23 зараженных за сутки

За прошедшие сутки зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков психиатрической больницы в поселке Олыка Киверцовского района Волынской области.

Источник: брифинг заместителя председателя облгосадминистрации Татьяны Щербак, который транслировался в Facebook

Прямая речь: "За прошедшие сутки мы подтвердили 41 случай (по области - УП), больше всего - в Киверцовском районе, а именно в Олыке. Это - 23 человека из психиатрической больницы: 7 медицинских работников и 16 пациентов, и еще один просто случай, так же в Киверцовском районе".

Детали: По ее словам, за минувшие сутки на Волыни было зафиксировано 4 смерти от Covid-19.

Всего на данный момент в области насчитывается 676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.