Маски та респіратори, які Польща купила у Китаю та перевезла українським літаком "Мрія", були неналежної якості та необґрунтовано дорогі.

Джерело: BBC з посиланням на Gazeta Wyborcza

Деталі: У квітні Ан-225 "Мрія" перевіз із Китаю до Польщі велику партію засобів особистого захисту, включаючи респіратори стандарту FFP2 та FFP3, які мали б захищати медичний персонал від коронавірусу.

Оскільки у Польщі на той час тривала президентська кампанія перед виборами, призначеними на 10 травня (які так і не відбулися), зустрічати найбільший у світі літак та його китайський вантаж поїхав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Під час пресконференції на тлі літака Моравецький подякував президенту Анджею Дуді за особистий внесок у боротьбу з вірусом. Саме розмова Дуди із лідером Китаю Сі Дзіньпінем відкрила можливість для польських фірм закупити дефіцитний товар, заявив Моравецький.

Однак вже через місяць у Польщі вибухнув скандал через неналежну якість китайських респіраторів, який польська преса охрестила "Операція Антонов".

З'ясувалося, що респіратори FFP2 та FFP3, привезені "Мрією", не були сертифіковані для використання в Євросоюзі, а сертифікат якості, який надала для вантажу неназвана італійська компанія, не стосувався медичного обладнання.

Сумніви у придатності "товару" виникли навіть у польської фірми-постачальника. Через тиждень після прибуття респіраторів фірма Quantron SA звернулася до Центрального інституту охорони праці у Варшаві для тестування респіраторів.

Результати тестування дуже довго не оприлюднювали, однак ЗМІ зрозуміли, що з ними не все гаразд. Особливо після того, як міністр охорони здоров'я Польщі досить розпливчасто заявив, що "респіратори, які прибули з Китаю, тобто велика партія, яку закупила одна велика компанія, не відповідають стандартам".

Врешті-решт "одна велика компанія" вирішила припинити мовчанку і сказати правду.

"Компанія отримала результати випробувань, які свідчать про неналежну якість партії респіраторів. Ми одразу поінформували сторону, що отримала цю партію. Також ми звернулися до постачальника і очікуємо від нього пояснень", - написала у Twitter директорка відділу комунікації державного концерну KGHM, який організовував закупівлю.

Тим часом Gazeta Wyborcza з'ясувала чимало цікавих фактів, які обурили поляків.

Виявилося, що 1,3 млн медичних масок, які прибули на борту "Мрії", купили у Китаї по 2 долари за штуку, тоді як теперішня їхня ціна разом зі знижками заледве сягає 0,5 долара.

Весь вантаж, включно із несертифікованими, а відтак взагалі нікому не потрібними FFP респіраторами, був замовлений та профінансований польським урядом.