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Українська "Мрія" замішана у підозрілих польсько-китайських оборудках – ЗМІ

Середа, 20 травня 2020, 19:11

Маски та респіратори, які доставив до Польщі з Китаю український літак "Мрія", були неналежної якості та необґрунтовано дорогі.

Джерело: BBC з посиланням на Gazeta Wyborcza

Деталі: У квітні Ан-225 "Мрія" привіз із Китаю до Польщі велику партію засобів особистого захисту, включаючи респіратори стандарту FFP2 та FFP3, які мали б захищати медичний персонал від коронавірусу.

Оскільки у Польщі на той час тривала президентська кампанія перед виборами, призначеними на 10 травня (які так і не відбулися), зустрічати найбільший у світі літак та його китайський вантаж поїхав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Під час пресконференції на тлі літака Моравецький подякував президенту Анджею Дуді за особистий внесок у боротьбу з вірусом. Саме розмова Дуди із лідером Китаю Сі Дзіньпінем відкрила можливість для польських фірм закупити дефіцитний товар, заявив Моравецький.

Однак вже через місяць у Польщі вибухнув скандал через неналежну якість китайських респіраторів, який польська преса охрестила "Операція Антонов".

З'ясувалося, що респіратори FFP2 та FFP3, привезені "Мрією", не були сертифіковані для використання в Євросоюзі, а сертифікат якості, який надала для вантажу неназвана італійська компанія, не стосувався медичного обладнання.

Сумніви у придатності "товару" виникли навіть у польської фірми-постачальника. Через тиждень після прибуття респіраторів фірма Quantron SA звернулася до Центрального інституту охорони праці у Варшаві для тестування респіраторів.

Результати тестування дуже довго не оприлюднювали, однак ЗМІ зрозуміли, що з ними не все гаразд. Особливо після того, як міністр охорони здоров'я Польщі досить розпливчасто заявив, що "респіратори, які прибули з Китаю, тобто велика партія, яку закупила одна велика компанія, не відповідають стандартам".

Врешті-решт "одна велика компанія" вирішила припинити мовчанку і сказати правду.

"Компанія отримала результати випробувань, які свідчать про неналежну якість партії респіраторів. Ми одразу поінформували сторону, що отримала цю партію. Також ми звернулися до постачальника і очікуємо від нього пояснень", - написала у Twitter директорка відділу комунікації державного концерну KGHM, який організовував закупівлю.

Тим часом Gazeta Wyborcza з'ясувала чимало цікавих фактів, що обурили поляків, і без того роздратованих жорстким карантином і фінансовими втратами бізнесу.

Виявилося, що 1,3 млн медичних масок, які прибули на борту "Мрії", купили у Китаї по 2 долари за штуку, тоді як теперішня їхня ціна разом зі знижками заледве сягає 0,5 долара.

Весь вантаж, включно із несертифікованими, а відтак взагалі нікому не потрібними FFP респіраторами, був замовлений та профінансований польським урядом.

Теми: коронавірусепідеміяКитайПольща


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