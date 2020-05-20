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Украинская "Мрия" замешана в подозрительных польско-китайских сделках – СМИ

Среда, 20 мая 2020, 19:11

Маски и респираторы, которые доставил в Польшу из Китая украинский самолет "Мрия", были ненадлежащего качества и необоснованно дороги.

Источник: BBC со ссылкой на Gazeta Wyborcza

Детали: В апреле Ан-225 "Мрия" привез из Китая в Польшу крупную партию средств личной защиты, включая респираторы стандарта FFP2 и FFP3, которые должны защищать медицинский персонал от коронавируса.

Поскольку в Польше в то время продолжалась президентская кампания перед выборами, предназначенными на 10 мая (которые так и не состоялись), встречать самый большой в мире самолет и его китайский груз поехал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Во время пресс конференции на фоне самолета Моравецкий поблагодарил президента Анджея Дуду за личный вклад в борьбу с вирусом. Именно разговор Дуды с лидером Китая Си Дзиньпинем открыла возможность для польских фирм закупить дефицитный товар, заявил Моравецкий.

Однако уже через месяц в Польше разразился скандал из-за ненадлежащего качества китайских респираторов, который польская пресса окрестила "Операция Антонов".

Выяснилось, что респираторы FFP2 и FFP3, привезенные "Мечтой", не были сертифицированы для использования в Евросоюзе, а сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не касался медицинского оборудования.

Сомнения в пригодности "товара" возникли даже в польской фирмы-поставщика. Через неделю после прибытия респираторов фирма Quantron SA обратилась в Центральный институт охраны труда в Варшаве для тестирования респираторов.

Результаты тестирования очень долго не обнародовали, однако СМИ поняли, что с ними не все в порядке. Особенно после того, как министр здравоохранения Польши достаточно расплывчато заявил, что "респираторы, прибывших из Китая, то есть большая партия, которую закупила одна крупная компания, не соответствуют стандартам".

В конце концов "одна крупная компания" решила прекратить молчание и сказать правду.

"Компания получила результаты испытаний, которые свидетельствуют о ненадлежащем качестве партии респираторов. Мы сразу проинформировали сторону, получившей эту партию. Также мы обратились к поставщику и ожидаем от него объяснений", - написала в Twitter директор отдела коммуникации государственного концерна KGHM, который организовывал закупку.

Между тем Gazeta Wyborcza выяснила немало интересных фактов, которые возмутили поляков, и без того раздраженных жестким карантином и финансовыми потерями бизнеса.

Оказалось, что 1,3 млн медицинских масок, прибывшие на борту "Мрии", купили в Китае по 2 доллара за штуку, тогда как нынешняя их цена вместе со скидками едва достигает 0,5 доллара.

Весь груз, включая несертифицированные, а затем вообще никому не нужные FFP респираторы, был заказан и профинансирован польским правительством.

Темы: коронавирусэпидемияКитайПольша


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