Маски и респираторы, которые Польша купила у Китая и перевезла украинским самолетом "Мрия", были ненадлежащего качества и необоснованно дорогими.

Источник: BBC со ссылкой на Gazeta Wyborcza

Детали: В апреле Ан-225 "Мрия" доставил из Китая в Польшу крупную партию средств личной защиты, включая респираторы стандарта FFP2 и FFP3, которые должны защищать медицинский персонал от коронавируса.

Поскольку в Польше в то время продолжалась президентская кампания перед выборами, предназначенными на 10 мая (которые так и не состоялись), встречать самый большой в мире самолет и его китайский груз поехал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Во время пресс конференции на фоне самолета Моравецкий поблагодарил президента Анджея Дуду за личный вклад в борьбу с вирусом. Именно разговор Дуды с лидером Китая Си Дзиньпинем открыла возможность для польских фирм закупить дефицитный товар, заявил Моравецкий.

Однако уже через месяц в Польше разразился скандал из-за ненадлежащего качества китайских респираторов, который польская пресса окрестила "Операция Антонов".

Выяснилось, что респираторы FFP2 и FFP3, привезенные "Мечтой", не были сертифицированы для использования в Евросоюзе, а сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не касался медицинского оборудования.

Сомнения в пригодности "товара" возникли даже в польской фирмы-поставщика. Через неделю после прибытия респираторов фирма Quantron SA обратилась в Центральный институт охраны труда в Варшаве для тестирования респираторов.

Результаты тестирования очень долго не обнародовали, однако СМИ поняли, что с ними не все в порядке. Особенно после того, как министр здравоохранения Польши достаточно расплывчато заявил, что "респираторы, прибывших из Китая, то есть большая партия, которую закупила одна крупная компания, не соответствуют стандартам".

В конце концов "одна крупная компания" решила прекратить молчание и сказать правду.

"Компания получила результаты испытаний, которые свидетельствуют о ненадлежащем качестве партии респираторов. Мы сразу проинформировали сторону, получившей эту партию. Также мы обратились к поставщику и ожидаем от него объяснений", - написала в Twitter директор отдела коммуникации государственного концерна KGHM, который организовывал закупку.

Между тем Gazeta Wyborcza выяснила немало интересных фактов, которые возмутили поляков.

Оказалось, что 1,3 млн медицинских масок, прибывшие на борту "Мрии", купили в Китае по 2 доллара за штуку, тогда как нынешняя их цена вместе со скидками едва достигает 0,5 доллара.

Весь груз, включая несертифицированные, а затем вообще никому не нужные FFP респираторы, был заказан и профинансирован польским правительством.