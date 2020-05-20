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Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії вихід з карантину і транш у 500 млн євро

Середа, 20 травня 2020, 19:27

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив координацію зусиль, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу, а також узгодження кроків з метою поступового виходу з карантину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

У розмові, зокрема, йшлося про поглиблення співпраці в медичній галузі, забезпечення "зелених коридорів" для безперешкодного руху товарів Європою, можливе відновлення авіасполучення, залучення України в ролі спостерігача до Комітету ЄС з питань охорони здоров’я.

Співрозмовники також погодилися, що криза, спричинена коронавірусом, не має зашкодити вільному руху товарів та обмежувати двосторонню торгівлю.

Глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення Єврокомісії започаткувати чергову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

"Нам необхідна двостороння допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів. Ми готові до конструктивної співпраці з метою швидкого започаткування та реалізації цієї програми макрофінансової допомоги", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив про підписання найближчим часом закону про банківську діяльність, який відкриває шлях до нової програми МВФ.

"Досягнуто домовленості, що протягом наступних тижнів Україні буде перераховано другий транш попередньої, Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро", - повідомили в Офісі президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЄврокомісія
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