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Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии выход из карантина и транш в 500 млн евро

Среда, 20 мая 2020, 19:27

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса, а также согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

В разговоре, в частности, речь шла об углублении сотрудничества в области медицины, обеспечения "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе, возможном возобновление авиасообщения, привлечении Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.

Собеседники также согласились, что кризис, вызванный коронавирусом, не должен повредить свободному движению товаров и ограничивать двустороннюю торговлю.

Глава государства поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

"Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи", - отметил Зеленский.

Президент сообщил о подписании в ближайшее время закона о банковской деятельности, который открывает путь к новой программе МВФ.

"Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украине будет перечислен второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро", - сообщили в Офисе президента.

Темы: ЗеленскийЕврокомиссия
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