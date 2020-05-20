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Трамп повернувся до ідеї провести очний саміт G7

Середа, 20 травня 2020, 20:20

Президент США Дональд Трамп в середу заявив, що може спробувати відродити ідею очної зустрічі лідерів G7 під Вашингтоном, після того як раніше її скасували через пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я розглядаю можливість перенести зустріч G7 на ту ж або подібну дату в легендарному Кемп-Девіді. Інші члени клубу теж починають своє повернення. Це було б великим знаком для всіх - нормалізація!" – заявив Трамп

У березні президент США скасував запланований на червень очний саміт, оголосивши про відео конференцію замість нього, оскільки країни боролися пандемією.

Квітневі та травневі дискусії лідерів також були переведені в режим відеоконферецій.

Кемп-Девід розташований приблизно в годині їзди на північ від Вашингтона в Термонті, штат Меріленд.

Пандемія вразила Сполучені Штати більше, ніж будь-яку іншу країну, в США захворіли щонайменше 1,5 млн людей і більш ніж 90 000 осіб померли

Теми: ТрампG7
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