Трамп повернувся до ідеї провести очний саміт G7

Президент США Дональд Трамп в середу заявив, що може спробувати відродити ідею очної зустрічі лідерів G7 під Вашингтоном, після того як раніше її скасували через пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я розглядаю можливість перенести зустріч G7 на ту ж або подібну дату в легендарному Кемп-Девіді. Інші члени клубу теж починають своє повернення. Це було б великим знаком для всіх - нормалізація!" – заявив Трамп

У березні президент США скасував запланований на червень очний саміт, оголосивши про відео конференцію замість нього, оскільки країни боролися пандемією.

Квітневі та травневі дискусії лідерів також були переведені в режим відеоконферецій.

Кемп-Девід розташований приблизно в годині їзди на північ від Вашингтона в Термонті, штат Меріленд.

Пандемія вразила Сполучені Штати більше, ніж будь-яку іншу країну, в США захворіли щонайменше 1,5 млн людей і більш ніж 90 000 осіб померли