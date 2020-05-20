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Трамп вернулся к идее провести очный саммит G7

Среда, 20 мая 2020, 20:20

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что может попробовать возродить идею очной встречи лидеров G7 под Вашингтоном, после того как ранее ее отменили из-за пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я рассматриваю возможность перенести встречу G7 на ту же или подобную дату в легендарном Кэмп-Дэвиде. Другие члены клуба тоже начинают свое возвращение. Это было бы большим знаком для всех - нормализация!" – заявил Трамп

В марте президент США отменил запланированный на июнь очный саммит, объявив о видео конференцию вместо него, поскольку страны боролись пандемией.

Апрельские и майские дискуссии лидеров также были переведены в режим видеоконфереций.

Кэмп-Дэвид расположен примерно в часе езды к северу от Вашингтона в Термонте, штат Мэриленд.

Пандемия поразила Соединенные Штаты больше, чем любую другую страну, в США заболели по меньшей мере 1,5 млн человек и более 90 000 человек умерли.

Темы: ТрампG7


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