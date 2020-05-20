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МЗС обурене спробами втручання Болгарії у внутрішні справи України

Середа, 20 травня 2020, 22:31

МЗС висловило протест через заяву парламенту Болгарії щодо Болградського району і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС.

У відомстві наголосили, що питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України.

"Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України" - йдеться у заяві.

В МЗС висловили подив і нерозуміння маніпулятивними недостовірними твердженнями щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України.

"Наголошуємо, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, у т.ч. і болгарської, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин (1995 рік)" - заявили у відомстві.

Як зазначається, питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у т.ч. чисельної болгарської громади.

"Закликаємо болгарських парламентарів діяти відповідно до принципів дружби і добросусідства, які традиційно існують між Україною та Болгарією" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, парламент Болгарії в прийнятій в середу заяві виступив з різким протестом проти планів влади України з проведення адміністративної реформи Болградського району Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.



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