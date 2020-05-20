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МИД возмущен попытками вмешательства Болгарии во внутренние дела Украины

Среда, 20 мая 2020, 22:31

МИД выразил протест из-за заявления парламента Болгарии по Болградского района и назвало неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД.

В ведомстве отметили, что вопрос административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины.

"Для нас абсолютно неприемлемыми являются попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - говорится в заявлении.

В МИД выразили удивление и непонимание манипулятивными недостоверными утверждениями относительно влияния реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины.

"Подчеркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти и осуществляется в четком соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год)" - заявили в ведомстве.

Как отмечается, вопрос относительно Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т. ч. численной болгарской общины.

"Призываем болгарских парламентариев действовать согласно принципам дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", - говорится в заявлении.

Напомним, парламент Болгарии в принятом в среду заявлении выступил с резким протестом против планов властей Украины по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине

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