Все разделы
Укр / Рус

МИД возмущен попытками вмешательства Болгарии во внутренние дела Украины

Среда, 20 мая 2020, 22:31

МИД выразил протест из-за заявления парламента Болгарии по Болградского района и назвало неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД.

В ведомстве отметили, что вопрос административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины.

"Для нас абсолютно неприемлемыми являются попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - говорится в заявлении.

В МИД выразили удивление и непонимание манипулятивными недостоверными утверждениями относительно влияния реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины.

"Подчеркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти и осуществляется в четком соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год)" - заявили в ведомстве.

Как отмечается, вопрос относительно Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т. ч. численной болгарской общины.

"Призываем болгарских парламентариев действовать согласно принципам дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", - говорится в заявлении.

Напомним, парламент Болгарии в принятом в среду заявлении выступил с резким протестом против планов властей Украины по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине



powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за лжи о ВСУ

Украинская "Мрия" перевезла некачественные китайские респираторы в Польшу – СМИ

Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

ВидеоПорошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского

В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика

Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия

Все главные новости...
Последние новости
22:31
МИД возмущен попытками вмешательства Болгарии во внутренние дела Украины
22:08
МИД 22 мая обратится к Морскому трибуналу по поводу компенсации за захват моряков
21:47
инфографикаВ 2019 году количество IT-ФОПов выросло на 22%
21:35
Новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, ослабление карантина
21:26
Коронавирус преодолела 90-летняя пациентка с Тернопольской области
21:11
фотоБоевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе
20:59
В Госдепе отреагировали на намеки Зеленского, способные повлиять на выборы в США
20:39
Супрун говорит, что Ермак приглашал ее в Национальный совет реформ
20:38
Официальный курс: гривня ослабла
20:20
Трамп вернулся к идее провести очный саммит G7
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!